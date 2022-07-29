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SANKO Okulları 13 Projeyle Teknofest finallerinde

İHA

SANKO Okulları, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022 finallerine 13 proje, 24 öğrenci ve 8 öğretmeniyle katılıyor.

SANKO Okulları 13 Projeyle Teknofest finallerinde

SANKO Okulları, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022 finallerine 13 proje, 24 öğrenci ve 8 öğretmeniyle katılıyor.
“Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Kategorisi”nde bir, “Akıllı Ulaşım Teknolojileri Kategorisi”nde üç, “Çevre ve Enerji Teknolojileri Kategorisi”nde iki, “İnsanlık Yararına Teknoloji / Sosyal İnovasyon Kategorisi”nde iki, “İnsanlık Yararına Teknoloji Kategorisi”nde ise beş olmak üzere toplam 13 projesi ile TEKNOFEST 2022 finallerinde yarışıyor.
Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, Kocaeli, Ordu, Trabzon ve Rize’de düzenlenmekte olan TEKNOFEST 2022 finallerine katılan öğrenci ve öğretmenlerine başarılar diledi.
TEKNOFEST, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek amacıyla 39 faklı kategoride düzenleniyor.

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