Milletvekili Bakbak ve Fadıloğlu’na yoğun ilgi Muhtarlardan ve vatandaşlardan Fadıloğlu’na hizmet teşekkürü

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Rıdvan Fadıloğlu’na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve sıkıntılarını gidermek amacıyla ziyaretlerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil ilçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gaziantep il yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Şehitkamil ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Uğruca, Çağkuyu, Kızıkkarasal, Övündük, Karahöyük, Atabek, Dülük, Beylerbeyi ve Sam Mahallelerini gezildi. Gittikleri her mahallede vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Milletvekili Bakbak ve Başkan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Milletvekili Bakbak ve Fadıloğlu, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Milletvekili Bakbak ve Başkan Fadıloğlu, günün anısına vatandaşlarla ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet geliyor”

Şehitkamil Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Övündük Mahalle Muhtarı Ramazan Teker, “Bugün Milletvekilimiz, Başkanımız, ilçe Başkanımız mahallemizi ziyaret etti. Bizlerin ve mahalle sakinlerimizin sıkıntılarını istek ve taleplerimizi dinlediler. Sıkıntılarımızın giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet geliyor. Kilitli parke taşı çalışmaları olsun, arazi yolu açma çalışmalardı olsun, diğer hizmetler olsun, mahallemize hizmet yapılıyor. Mahallemizde bütün sokaklarımız, ara sokaklarımızda kilitli parke taşı çalışmaları yapıldı, asfalt çalışmaları yapıldı. Bunun yanında yine vatandaşlarımızın arazilerine rahatlıkla gidebilmeleri için Belediyemiz tarafından arazi yolu açma çalışmaları yapıldı. Ufak tefek sıkıntılarımız var, onları da Milletvekilimize ve Başkanımıza dile getirdik. İnşallah o sıkıntılarımız da en kısa sürede giderilecek. Allah, Milletvekilimizden, Başkanımızdan, hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

“Mahallemize yapılan hür türlü hizmetten memnunuz”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Boz ise, “Milletvekilimiz ve Başkanımız bugün bizleri ziyaret etti. Gerçekten ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Mahallemizdeki eksiklerimizi ve isteklerimizi dile getirdik. Sağ olsun kendileri de isteklerimizin yerine getirilmesi konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. Ben özellikle Şehitkamil Belediye Başkanımıza mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde kilitli parke taşı yapılmayan sokak kalmadı. Bozuk ve bakımsız olan yollarımız onarıldı, arazi yollarımız açıldı. Mahallemize yapılan hür türlü hizmetten memnunuz. Başkanımıza mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.