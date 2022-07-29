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Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (2)- Yeniden

DHA

Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (2)- Yeniden


Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dün gece 3 bin metreküp kapasiteli atık havuzunu çevreleyen setin yıkılması sonucu tonlarca çamurlu atığın aktığı TAG otoyolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Çalışmaların tamamlanıp otoyolun akşam saatlerinde yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıkların depolandığı, 3 yıldır kullanılmayan 3 bin metreküp kapasiteli TAG otoyolu kenarındaki atık havuzunu çevreleyen setin bir bölümü dün saat 21.00 sıralarında yıkıldı. Setin yıkılmasıyla tonlarca çamur yığını engebeli araziden TAG otoyolunu aktı. 1 kilometrelik alana yayılan, yer yer boyu 3 metreye ulaşan çamur yığını arasında kalan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları kurtarıp, TAG otoyolunun Gaziantep Kuzey ve Batı gişelerinde arasındaki bölümünü ulaşıma kapattı. Otoyoldaki araçların bölgeden tahliye edilmesinin ardından organize sanayi bölgesi, itfaiye, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, atığın temizlenmesi için çalışma başlattı.
YENİ HAVUZ OLUŞTURULDU
50 iş makinesi ile onlarca personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çamur yığınlarından oluşan atık için bölgedeki boş bir alanda yeni bir havuz oluşturuldu. İş makineleri tarafından temizlenen çamur yığınları, kepçeler ile yeni havuza aktarıldı. Çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yeni oluşturulan havuza aktarılan çamur yığınlarının burada kurutulduktan sonra üzeri kapatılarak tehdit oluşturmasının engellenmesinin amaçlandığı bildirildi.
DEPREM İDDİASI
3 yılı aşkın süredir kullanılmayan atık havuzun yıkılmasıyla ilgili soruşturma sürerken, OSB yetkilileri, dış etken olarak sadece salı günü Kahramanmaraş´ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin akıllara geldiğini söyledi.
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
NUMUNE ALINDI
Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
AKŞAM SAATLERİNDE AÇILMASI PLANLANIYOR
Ekiplerin yürüttüğü hummalı çalışmaların birkaç saat içerisinde tamamlanacağı ve akşam saatlerinde otoyolun yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2022-07-29 16:45:37

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