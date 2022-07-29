“Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO farkı” sloganıyla 2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi tercih döneminde yoğun ilgi görüyor.

27 Temmuz 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak aday öğrenciler, velileriyle birlikte SANKO Üniversitesi’ni ziyaret ederek, bölüm ve programlar hakkında bilgi alıyor.

Akademisyenleriyle görüşen ve Tanıtım Ofisi’ni ziyaret eden aday öğrenciler ile velileri güler yüzle karşılanmaktan ve gösterilen ilgiden memnuniyetlerini dile getirirken, sağlanan burslar ve indirimler, sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili bilgiler doğrultusunda tercihlerini belirliyorlar.

Aday öğrenciler, tercih dönemi süresince SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi, üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.0017.00, hafta sonu (CumartesiPazar) ise 10.0016.00 saatleri arasında ziyaret edebiliyorlar.

Üniversiteye gelemeyen adaylar ve veliler ise www.sanko.edu.tr adresini ziyaret ederek, tercih dönemi süresince 0.530.919 27 65 whatsapp hattına yazarak ya da 0342 211 65 00 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyorlar.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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