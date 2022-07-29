TAG Otoyolu'ndaki atık büyük oranda temizlendi Son aşamadaki düzenleme çalışmaları havadan görüntülendi Gerekli güvenlik önlemleri sonrası TAG Otoyolu'nun trafiğe açılması bekleniyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atığın TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nu trafiğe kapatmasının ardından başlayan ve yaklaşık 24 saattir süren çalışmalar neticesinde yoldaki atığın büyük kısmı temizlendi. Havadan da görüntülenen çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyolun trafiğe açılması bekleniyor.



TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı ve Kuzey gişeleri arasındaki bir kısmı kaplayan ve yolun trafiğe kapanmasına neden olan atık çamuru temizleme çalışmaları yaklaşık 24 saattir devam ediyor. 30 civarındaki iş makinesinin desteğiyle devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen temizleme çalışmaları sonucunda otoyolda ulaşımı durduran atık çamur büyük bir oranda temizlendi.



Çalışmalar havadan görüntülendi

Karayolları Genel Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait iş makinelerinin desteğiyle süren çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken otoyoldaki atığın büyük bir kısmı tahliye edildi. Atık çamurun siyaha bürüdüğü otoyoldaki şeritler çalışmaların ardından tekrardan gözle görülmeye başlandı.



Karayolları ekiplerinin koordinesinde temizleme çalışmalarının sürdüğü TAG Otoyolu gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tekrardan trafiğe açılacak. Güvenlik ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla alternatif yollardan sağlanan trafik akışının tekrardan TAG Otoyolu Gaziantep Batı ve Kuzey gişeleri arasındaki kısımdan sağlanması bekleniyor.

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