Medical Point Gaziantep'ten sağlık turizmi atağı Proje ile 21 ülkeden toplam 200 sağlık elçisi aldıkları eğitim sonrası Türkiye'nin sağlık turizmi için gayret gösterecek

Medical Point Gaziantep Hastanesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Sağlık Turizmi Elçiliği Girişimcilik Programı' başladı. Program ile 21 ülkeden toplam 200 sağlık elçisi aldıkları eğitim sonrası Türkiye'nin sağlık turizmi için gayret gösterecek.



Medical Point Gaziantep Hastanesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliği ile sağlık turizmi elçiliği girişimcilik programını hayata geçirildi. Medical Point Gaziantep Hastanesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortak bir şekilde gerçekleştirilen sağlık turizmi elçiliği girişimcilik programı eğitimleri Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde başladı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve toplam 21 ülkeden 200 sağlık elçisinin eğitim alarak sağlık elçisi olarak görev yapacağı proje sonucunda Türkiye'nin dünyada sağlık üssü olması amaçlanıyor.



"Sağlık Turizmi Elçiliği Girişimcilik Programı hayata geçirildi"

Proje hakkında bilgi veren, Medical Point Gaziantep Hastanesi Uluslararası Hasta İlişkileri Birimi, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Medical Point Gaziantep Hastanesi’nin ortak bir şekilde düzenlediği Sağlık Turizmi Elçiliği Girişimcilik Programı'nı hayata geçiriyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından, Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile Erasmus+ Programı bünyesinde uygulanan ‘Gençlik Çalışanları İçin Girişimcilik Eğitiminin Güçlendirilmesi' projesi çerçevesinde Gaziantep'e gelen 21 farklı ülkeden bir çok katılımcı Medical Point Gaziantep Hastanesi’ni ziyaret etti. 'Sağlık turizmi Girişimciliği' alanında brifing gerçekleştirildi. Bu bağlamda, Medical Point Gaziantep Hastanesi Uluslararası Hasta İlişkileri ekibi tarafından sürdürülebilir sağlık turizmi ve bunun uygulama örnekleri üzerine bizim tecrübelerimizi girişimci adaylarıyla paylaşarak girişimci adaylarına bu alanda mevcut fırsatları ve imkanları değerlendirmeleri konusunda yardımcı olduk. Programımız dört hafta devam edecektir. Bu süre içerisinde 21 ülkeden toplamda 200 tane misafirimiz gelecek. Biz bu misafirlerimize 4 hafta boyunca sağlık turizminin nasıl yapılacağı ile ilgili girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Sonuç olarak ise bu 21 ülke de bizim sağlık turizm elçilerimiz olacak. Bu proje ile beklentimiz ülkemizde maddi manevi kar, prestij ve Türkiye'nin sağlık üssü olması noktasına katkı sağlamaktır. Bu proje Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. O yüzden çok önemli bir proje. Çünkü Türkiye sağlık turizminde yükselen yıldız konumunda. Bu konuda sağlık hizmetlerimiz ve ücretlerimiz konusunda da avantajlıyız. Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak bu tür eğitimlerimiz artarak devam edecek" ifadesine yer verildi.

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