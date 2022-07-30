Gaziantep'te 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon sırasındaki aramalarda, 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.