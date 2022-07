ÇEİS 2021 iş sağlığı ve güvenliği performans ödülleri ÇİMKO çimento Narlı ve Bartın fabrikaları ilk üçte yer aldı SANKO Şirketlerinden ÇİMKO’nun Narlı ve Bartın fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği performansları ödüle layık görüldü

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 2021 Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülleri’nde, en iyi performans gösteren ilk üç fabrika arasında SANKO Holding bünyesindeki ÇİMKO Çimento ve Beton AŞ’nin Narlı ve Bartın’daki fabrikaları yer aldı.

Türkiye genelinde 47 fabrikanın katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, ÇİMKO Adıyaman Fabrikası ise ilk beş arasına girme başarısı gösterdi.

ÇİMKO Çimento ve Beton AŞ Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, doğaya ve insana saygılı üretime her zaman önem verdiklerinin altını çizerek “Üretim süreçlerimizde her zaman çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini sağlamak önceliğimizdir” dedi.

Çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Kırca, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çimento sektöründe 1995 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz ve ÇİMKO olarak yıllık 5,3 milyon ton klinker üretimi, 9,4 milyon ton çimento öğütme kapasitesine sahibiz. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetimizi her dönem istikrarlı şekilde sürdürdük. Tüm süreçlerimizde kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyoruz.”

Ülke kalkınmasına katkı sunmak ve her alanda sürdürülebilirliği sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştıklarına dikkat çeken Dr. Kırca, “Fabrikalarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda sergilediği performansın ÇEİS tarafından ödüle değer görülmesi bizleri gururlandırdı. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetleri için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

