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Güneydoğulu Hububatçıların Afrika’daki ikinci durağı Etiyopya

İHA

Güneydoğulu Hububatçıların Afrika’daki ikinci durağı Etiyopya

Sürdürülebilir ihracatın geliştirilmesi ve pazar çeşitliliğinin artırılması için yeni projeler geliştiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Afrika’da Yeni Pazarlar Projesi çerçevesinde Cibuti’den sonra Etiyopya’da incelemeler yaptı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu hedeflerinin mevcut pazarlardaki pazar paylarını arttırarak yeni pazarlarda da etkin roller üstlenmek olduğunu ifade etti.

“Hububat sektörü en az silah sektörleri kadar önemli bir noktada”
Kadooğlu Afrika’da Yeni Pazarlar Projesi çerçevesinde Cibuti’nin ardından oluşturdukları heyetin Etiyopya’da da incelemeler yaptığını belirterek, “Bugün hububat bakliyat sektörü en az silah sektörleri kadar önemli bir noktadadır. Pandemi ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar gıda sektörünün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birliğimiz yönetim kurulu üyelerinden Mazhar Altunkaya ve Oğuz Özmen’in yanı sıra GAİB Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Şahbudak’tan oluşan heyetimiz Afrika pazarlarına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Etiyopya ziyaretlerinde bu ülke insanlarının ihtiyaç duyduğu sektörümüze yönelik ürünlerin tespiti sağlanırken bu ülkeye yönelik ihracatımızın artırılması yönünde de çalışmalar Etiyopyalı yetkililerle kurulan ilişkiler sonucu bir yol haritası belirlenmiştir. Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından gerek Cibuti gerekse Etiyopya’yla ilişkilerimizin önümüzdeki süreçte daha çok gelişeceğine inanıyoruz. Etiyopya’da Türk ürünlerine yönelik nihai tüketicilerin inanılmaz bir talebi olduğunu görüyoruz. Elbette bu verileri doğru değerlendirerek ihracatçılarımızın sadece Cibuti ve Etiyopya pazarlarında değil bütün Afrika pazarlarında daha etkin roller üstlenmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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