Gaziantep'te lastiği patlayan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te, seyir halindeyken lastiği patlayan motosiklet, takla atarak devrildi. Sürücü Halil Kaya (38) yaşamını yitirdi, arkasında oturan Ayhan Coşkun ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Sazgın Mahallesi´nde meydana geldi. Halil Kaya´nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken lastiği patlayınca takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Halil Kaya´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkasında oturan komşusu Ayhan Coşkun ise ağır yaralı olarak ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Kaya´nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-01 11:03:59



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