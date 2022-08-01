Yetimlerle annelerinin yaptıkları ürünler görücüye çıktı

Şehitkamil Belediyesine bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi’nde açılan Giyim Üretim Teknolojileri Kursu ve El Sanatları Kursu’na katılan 50 kursiyer, yapmış oldukları giyim ve el sanatları ürünlerini görücüye çıkardı.

Serginin açılışının gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim annelerinin yapmış oldukları ürünleri tek tek inceledi. Annesiyle birlikte giyim kursuna katılan 13 yaşındaki Zeynep Gözüaçık’ın tasarımı kendine ait ürünleri, yoğun ilgi gördü.

Yetim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışına, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, Şehitkamil İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, kurs eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kıyafet, Antep işi, tel kırma, iğne oyası, mutfak takımı, yatak odası takımı gibi ürünleri tek tek inceledi. Başkan Fadıloğlu, annesiyle birlikte giyim kursuna katılan ve atık kumaşlar kullanarak kendi tasarımladığı ürünlerle sergide yer alan Zeynep Gözüaçık’ı tebrik etti, başarılar diledi.



“Bu millete hizmet etmek bizim için en büyük gurur kaynağı”

Sergi sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak Yetim Koordinasyon Merkezimizde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Burada özellikle hem annelerimize hem de çocuklarımıza yönelik eğitimler veriyoruz. Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi’nden almış olduğumuz destekle annelerimize yönelik giyim ve el sanatlarına yönelik kurslarımızı devam ettiriyoruz. En büyük teşekkürüm de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze. Bizlere vermiş oldukları hoca destekleriyle daha fazla anne ve çocuğumuza ulaşıyoruz. Allah, annelerimizin emeklerini zayi etmesin. Bu millete hizmet etmek bizim için en büyük gurur kaynağı” şeklinde konuştu.



“En büyük hayalim moda tasarımcısı olmak”

En büyük hayalinin moda tasarımcısı olduğunu ifade eden Zeynep Gözüaçık ise, “Annemle birlikte Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki giyim kursuna geliyorum. Burada annemin yaptıkları ürünlerinden arta kalan parçalarla ben de kendi tasarımlarımı oluşturup, kendi ürünlerimi yapıyorum. Yaptığım kıyafetleri de herkes çok beğeniyor, ben de çok beğeniyorum. En büyük hayalim moda tasarımcısı olmak. İnşallah burada alacağım eğitimlerle de kendimi daha çok geliştirip, hedefim yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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