Atlı polislerden Gaziantep'te denetim



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Amirliği Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep'teki park ve caddelerde devriye gezerek, denetim yaptı.

Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, kentte vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği Festival Park´ta denetim gerçekleştirdi. 1'i kadın 4 polisten oluşan ekibe parktaki ziyaretçiler ilgi gösterirken, çocuklar polislerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar, farkındalık oluşturmak ve atlı birlik biriminin tanıtımı için kentteki insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde denetimler yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde görevli olan atlı birliklerimiz Gaziantep´e geçici görevli olarak geldiler. Bir hafta boyunca vatandaşlarımızın yoğun olduğu özellikle park ve bahçeler gibi alanlarda hem algı oluşturmak hem vatandaşlara bu birimimizi de tanıtmak amacıyla görev yapılacak. Bu süre zarfında vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği bölgelerde atlı birlikler dolaşarak görev yapacaklar. Vatandaşlarımız ilk defa böyle bir birimi görüyorlar ve çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle çocuklar atları görünce bol bol fotoğraf çektirdiler. Bu birimimizin Gaziantep´e kurulması da bizim temennilerimiz arasında." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-02 10:20:43



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