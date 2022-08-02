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9 gün önce kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu

DHA

9 gün önce kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şıho Akıl'ın (72) boş arazide cansız bedeni bulundu.
Merveşehir Mahallesi'nde yaşayan Şıho Akıl, 25 Temmuz'da evden çıktı. Geri dönmeyen Akıl´ın bulunması için yakınları polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi´nde boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmada, cesedin Şıho Akıl´a ait olduğu belirlendi.
Evinden 7 kilometre uzaklıkta ölü bulunan Şıho Akıl'ın yapılan otopside doğal nedene bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsisinin ardından Akıl'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-08-02 12:24:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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