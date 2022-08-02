9 gün önce kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şıho Akıl'ın (72) boş arazide cansız bedeni bulundu.
Merveşehir Mahallesi'nde yaşayan Şıho Akıl, 25 Temmuz'da evden çıktı. Geri dönmeyen Akıl´ın bulunması için yakınları polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi´nde boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmada, cesedin Şıho Akıl´a ait olduğu belirlendi.
Evinden 7 kilometre uzaklıkta ölü bulunan Şıho Akıl'ın yapılan otopside doğal nedene bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsisinin ardından Akıl'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-08-02 12:24:34
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