Gaziantep'te ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü İdris Aslan (37), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. İdris Aslan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, refüje çarparak ters döndü. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Aslan, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-02 12:25:32



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