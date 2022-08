Capital 500'de Bizce Yağ rüzgarı

Türkiye'nin saygın ekonomi dergilerinden Capital’in her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi’nin yer aldığı Capital 500 Araştırması’nda Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ bu yıl da listede üst sıralarda yer alma başarısını gösterdi.



Türkiye'deki şirketlerin 2021 yılı cirosu baz alınarak gerçekleştirilen Capital 500 araştırmasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ bir önceki yıla göre 22 basamak yükselerek 362. sırada yer aldı.

Kadooğlu Yağ CEO’su Celâl Kadooğlu, “Dünyada yaşanan global krizlere rağmen her geçen gün üretim kapasitesini arttırarak sektöründe ilk sıralarda yer almayı başaran Kadooğlu Yağ’ın Capital 500’de elde ettiği sonuçların kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Kadooğlu yaptığı değerlendirmeye “Türkiye’nin her anlamda güçlenmesinin, dolayısıyla insanlarımızın huzur ve refahının artmasının yolu daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan geçmektedir. Bizde bu bilinçle Türkiye için üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Pandeminin yanı sıra Rusya Ukrayna savaşından da olumsuz olarak etkilenen dünya ekonomisinin elbette ülkemize de yansıması birçok sektör gibi bizleri de etkilemiştir. Ancak sektörümüzdeki ağırlığımızı koruyarak üretimden taviz vermeden çalışmaya, üretmeye ihracatımızı arttırmaya gayret ediyoruz. Bu sonucun alınmasında emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Türkiye ve dünya pazarlarında etkin olmayı sürdüreceğiz”

Sektörlerinde liderliği hedeflediklerini ifade eden Kadooğlu, 2021 verilerine bakıldığında gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda şirket olarak büyüme süreçlerinin hızlandığını belirterek, "Türkiye'de iç pazar payımızın arttırılması yönünde ciddi çalışmalarımız sürüyor. Yeni yapılanmamızın olumlu dönüşlerini alıyoruz. Yurt içi bayi ağımızı geliştirdik. Hanımların yemeklerde Bizce Yağ ve margarin tercihi hızla artarken, 2021 yılı içerisinde 70'in üzerinde ülkeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ihracatımızın 2022 yılında daha fazla ülkeye arttırma çabası içerisindeyiz. Ortadoğu ülkelerindeki tüketim oranımız bir hayli yüksek. Hedef ülkeler arasında AB ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri yer almaktadır. Kadooğlu Yağ ait modern tesislerimizde ayçiçek yağı, mısır yağı ve margarin üretimi gerçekleştirmekte olup, günlük üretim kapasitemiz 600 ton, aylık üretim kapasitemiz ise 18 bin tondur" diye konuştu.

