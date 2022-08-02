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Mesleki ve Teknik Liseleri tercih edecek öğrencilere milyonlarca liralık destek Davut Gül: “Türkiye’de bu çapta bir teşvik çok nadir bulunur” Fatma Şahin: “Rıdvan başkanımız ne yaparsa her zaman en iyisini yapar” Rıdvan Fadıloğlu:“Şehrimizin, nitelikli yetişmiş kişilere ihtiyacı var”

İHA

Mesleki ve Teknik Liseleri tercih edecek öğrencilere milyonlarca liralık destek Davut Gül: “Türkiye’de bu çapta bir teşvik çok nadir bulunur” Fatma Şahin: “Rıdvan başkanımız ne yaparsa her zaman en iyisini yapar” Rıdvan Fadıloğlu:“Şehrimizin, nitelikli yetişmiş kişilere ihtiyacı var”

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki 23 mesleki ve teknik liseye kayıt yaptıracak 10 bine yakın öğrenciye milyonlarca liralık eğitim desteğini nakdi olarak verecek.
20222023 Eğitim Öğretim yılında hayata geçirilecek protokol çerçevesinde öğrencilere 8 aylık dönem boyunca 500’er liralık aylık desteklerle toplamda 4 Bin TL değerinde nakdi kırtasiye malzemesi desteği verecek.
Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Metin Kılıçparlar, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğrenciler, aileleri, idareciler ve öğretmenler katıldılar.
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 20222023 eğitimöğretim döneminde Şehitkamil’de bulunan mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine yönelik kırtasiye malzemesi desteğiyle ilgili protokol imzalandı.
Protokol çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından 9. sınıf öğrencilerine 20222023 eğitimöğretim yılının 1. döneminde bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, 2. döneminde bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, toplam 4 bin TL değerinde kırtasiye malzemesi desteği nakdi olarak yapılacak. Protokol çerçevesinde ayrıca Şehitkamil Belediyesi tarafından mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören tüm öğrencilerin; eğitim, bilim, sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlara katılım oranının artmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.
Biz gerçekten şanslı bir şehirde yaşıyoruz
Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bugün bizi bir araya getiren Rıdvan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz gerçekten şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Gerek ilçe belediyelerimiz gerek büyükşehir belediyemiz, imkanları ölçüsünde eğitimin her noktasında destekleriyle yer alıyorlar. Rıdvan Başkan demek, disiplin demektir. Rıdvan Başkan demek, kalite demektir. Şundan emin olun, sizler Gaziantep’in en kıymetli evlatlarısınız ve bu şehirde eğitim hayatınız boyunca bizler, öğretmenleriniz ve velileriniz sizlerle birlikte olacağız. Allah, hepinizin yolunu açık etsin. Mesleki eğitim ile ilgili aslında Türkiye’de bu çapta bir teşvik çok nadir bulunur. Şehitkamil Belediyemiz tarafından her öğrenciye ilk dönem 2 bin TL, ikinci dönem 2 bin TL olmak üzere 4 bin TL’lik bir kırtasiye desteği verecek. Bunu sekize böldüğünüzde, aslında mesleki lisesini tercih edecek her öğrenciye Şehitkamil Belediyemiz 500 TL burs vermiş oluyor. Bu çok büyük bir paradır. Bunun yıllık maliyeti yaklaşık olarak 50 milyon TL varsayarsak, ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu hep birlikte görmüş olacağız. Ben, Rıdvan Başkanımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Fatma Şahin Bakanımızla, Büyükşehir olarak her alanda zaten birlikte çalışıyoruz. Ben, Fatma Şahin Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün buraya katılan her birinize ve sizlere destek veren öğretmenlerinize ve velilerinize de teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
“Rıdvan başkanımız ne yaparsa her zaman en iyisini yapar”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Rıdvan Başkanımız ne yaparsa her zaman en iyisini yapar. Çok iyi inceleme yapar, araştırma yapar. Çıkardığı iş, her zaman birinci sınıf iştir. Bu mekanda olduğu gibi her zaman kaliteli iş ortaya koyar. Allah, Başkanımızdan razı olsun, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Onun için gerçekten çok şanslıyız, kendisinden ve ekibinden bir kez daha Allah razı olsun. Sizlerden de özellikle tek istirhamım, ne olmak istiyorsanız en iyisi olun. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin emrinizdeyiz, ne istiyorsanız imkanlarımız dahilinde sizlerin hizmetinizdeyiz, hepinizi çok seviyoruz. Yeni eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyor, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.
“Her zaman emrinizde, hizmetinizdeyiz”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,“Mesleki ve teknik liseleri cazip hale getirebilmek adına Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yaptığımız istişare neticesinde mesleki ve teknik liseleri tercih eden kardeşlerimize ekonomik bir destek vermek istedik. Bunu çok önemsiyoruz. Gaziantep; üreten, ihracat, ticaret yapan bir şehir. Şehrimizin, nitelikli yetişmiş kişilere ihtiyacı var. Bu konuda ihtiyaç duyulan kişiler de mesleki ve teknik liselerde yetişecek. Bizim nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Şimdiden hedeflerinizi yüksek belirlemenizi istiyorum. Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik noktasında çok büyük ihtiyacımız var. Ailelerimize, göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Valimiz Davut Gül’e, Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Her zaman emrinizde, hizmetinizdeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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