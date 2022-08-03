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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki grubun silahlı kavgasında 20 yaşındaki genç öldü

İHA

İki grubun silahlı kavgasında 20 yaşındaki genç öldü

Gaziantep'te husumetli iki grubun silahlı kavgasında kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki Bozan Gürbüz hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
Olay, gece geç saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

20 yaşındaki genç kavga sırasında öldürüldü
Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahla ateş etti. Silahlı kavga sırasında baş bölgesine mermi isabet eden 20 yaşındaki Bozan Gürbüz, ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede kafasına mermi isabet eden Bozan Gürbüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze ailesine teslim edildi
Silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı
Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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