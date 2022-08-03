Gaziantep'te silahlı kavga; 1 ölü, 5 gözaltı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te çıkan silahlı kavgada husumetlilerince başından vurulan Bozan Gürbüz (21) hayatını kaybetti; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bozan Gürbüz evine gittiği sırada husumetlileri ile karşılaştı. Gürbüz ile husumetlisi 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Gürbüz, ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla başından vuruldu. Boş arazide vurulan Gürbüz'ü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gürbüz'ün cansız bedeni, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili polis ekipleri de 5 şüpheliyi tespit edip, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-03 12:22:31



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