Boğulma tehlikesi geçiren Ali, 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirip, hastaneye kaldırılan Ali Kızıkoğlu (10), 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 22 Temmuz'da Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren 6'ncı sınıf öğrencisi Ali Kızıkoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Kızıkoğlu'nun kaybolduğunu fark edip suya girenler, bir süre sonra çocuğu çıkardı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızıkoğlu, bu sabah yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Kızıkoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruştuma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-08-04 12:43:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.