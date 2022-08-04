Gaziantep FK´da 10 yeni transfer için imza töreni düzenlendi



Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da yeni sezon öncesinde kadroya dahil olan 10 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine; başkan Cevdet Akınal, başkan vekili Sezer Cihan, Joao Figueiredo, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Valmir Veliu, Lazar Markovic, Marko Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Abdulkadir Parmak, Matej Hanousek ve Erten Ersu katıldı.

Transfer yaparken ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden başkan Cevdet Akınal, transfer yapmanın çok zor olduğunu dile getirerek, Anadolu kulübü oldukları için bazen futbolcuların gelmek istemediğini söyledi. Futbolcuların çocuğunun okulunu bile araştırdığını vurgulayan Akınal, ellerindeki imkanlarla en iyi transferleri yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Gaziantep FK Başkan Vekili Sezer Cihan ise, transfer çalışmasında sona yaklaştıklarını ve son olarak bir forvet ve bir orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varmak üzere olduklarını ifade etti. Transfer edilecek oyuncular arasından Lazio takımında forma giyen bir oyuncu olduğunu ve oyuncunun Gaziantep FK'ya gelmek için oldukça istekli olduğunu belirtti.

"ORTA SAHAYA ALACAĞIMIZ OYUNCU LAZİO TAKIMINDA OYNUYOR"

Sürdürülebilir bir takım kurmak istediklerini belirten Cihan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 10 bin kombine satın alacağını ve bunu da taraftara dağıtacağını atardı. Kombine satışlarının da devam ettiğini söyleyen Cihan imkanı olanı her taraftarı kombine almaya davet ederek şunları söyledi:

"Genç futbolcularının yanında ülkesinin milli takımında oynamış tecrübeli oyuncularla kadroyu kurmaya çalıştık. İnşallah bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir bir takım kuracağız. Hedefimiz öncelikle 8 ve üzerinde yer almak. Bununla birlikte futbolcuların kapasitesi arttırarak gelecek 3 yılın takımını kurmak istiyoruz. Her sene yüklü transfer ücretleriyle ödemek istemiyoruz. Bu takımdan inşallah gelecek adına ümitliyiz. İyi bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Transferleri ortak kararla aldık. Şuanda bir forvet, bir orta saha mevkiinde futbolcuyla görüşmemiz son aşamaya geldi. Orta sahaya alacağımız oyuncu Lazio takımında oynuyor. Bunları da alırsak çekirdek kadromuz tamamlanmış oluyor."

"STADYUMUMUZ HAZIR DEĞİL"

Kalyon Stadyumu'nun halen hazır olmadığını ifade eden Sezer Cihan, bu yıl yağış durumu ve hava sıcaklığı nedeniyle stadın kendilerinin belirlediği tarihe yetişmediğini söyledi.

Cihan, "Bu sene hava ve yağış durumu, hava sıcaklığı nedeniyle ön gördüğümüz tarihe yetişemedi. Bütün planlamamız zamanında yapıldı. Aslında sahamızda şuan maç oynanır ama biz riske etmek istemedik. Biz bu sabrı gösterdik. Ligin ikinci haftasında evimizde oynamamız gereken Ankaragücü maçını Hatay'da oynayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından takıma katılan 10 futbolcu sözleşmelerine imza attı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toplantıya katılanlar

Cevdet Akınal'ın açıklamaları

Sezer Cihan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-04 19:29:38



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