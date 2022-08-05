Hastanede danışmadaki görevlinin cep telefonunun çalınması kamerada

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te özel bir hastanede, danışmadaki görevlinin cep telefonu çalındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyol Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye gelen kişi, danışmadaki görevlinin masasının üzerinde şarj ettiği telefonunu fark etti. Görevlinin masadan ayrılmasının ardından kimliği belirsiz kişi, şarj kablosundan çıkardığı telefonu alarak hastaneden çıkıp uzaklaştı. Bir süre sonra yerine dönen görevli, cep telefonunun çalındığını anlayınca, polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-05 11:44:29



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