PKK´yla bağlantısı bulunan ve kara para aklayan şüpheli, tutuklandı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, terör PKK/PYD terör örgütü üyeleriyle bağlantıları olduğu ve yurt dışından getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada PKK/PYD terör örgütü ile bağlantıları bulunduğu belirlenen ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı takipte, şüphelilerin yurt dışından çeşitli yöntemlerle getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı, yurt içinde mali sisteme sokarak akladıkları tespit edildi. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 49 mermi, 26 bin İngiliz sterlini, 11 bin 900 TL, 10 bilezik, 37 tam altın, 5 yarım altın, 3 altın yüzük, 2 altın bileklik, 3 cep telefonu, 15 banka dekontu, 3 banka cüzdanı ve 3 banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerden birinin örgütün üst düzey sorumlusuyla irtibatı bulunduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1´i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2022-08-05 17:15:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.