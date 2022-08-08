Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te 4 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla 3 ev ile 1 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada; 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-08 09:17:09



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