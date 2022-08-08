Avukat, iş merkezinde elektrik akımına kapılarak öldü

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP´te avukat Emin Hidayet (46), iş merkezinin zemin katındaki elektrik panosunun olduğu bölümde ölü bulundu. Hidayet'in, akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde İncilipınar Mahallesi´ndeki Kazaz İş Merkezi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde binanın elektrikleri kesilince görevli zemin kata indi. Arızayı kontrol etmek isteyen görevli, pano yakınlarında hareketsiz bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin incelemesiyle elektrik akımına kapılarak ölen kişinin avukat Emin Hidayet olduğu belirlendi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Hidayet´in cansız bedeni, adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan Emin Hidayet´in ofisinin, ölü bulunduğu iş merkezine yakın bir bölgede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-08 11:45:01



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