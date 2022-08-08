Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen traktörün sürücüsü Engin A. yaralandı.
Kaza, öğleden sonra NurdağıGaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. M. A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Şatırhöyük Mahallesi yakınlarında, Engin A., yönetimindeki 27 GC 068 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, iki parçaya bölünen traktörün sürücüsü Engin A. yaralandı. Engin A., çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkiye bölünen traktör ise polisin incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2022-08-08 18:01:07
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