Toroslar EDAŞ´tan Gaziantep´te bakım ve yatırım çalışmaları



GAZİANTEP, (DHA) Toroslar EDAŞ, Gaziantep´te hizmet verdiği 9.657 trafo ve 23.743 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.Toroslar EDAŞ, Gaziantep´te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.KENTTE 1.301 KİLOMETRELİK HATTIN BAKIMI TAMAMLANDIŞahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye´de 5.313 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 523 pano ile 42 trafo ve 35 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.301 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Gaziantep´te hizmet verdiği 826 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 42 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 43 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 39 elektrik panosu ve 2 trafo merkezi montajı da tamamlandı. DHA-İş Dünyası Türkiye-Gaziantep

2022-08-09 11:15:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.