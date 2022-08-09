Ali'nin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kavgaya 7 tutuklama



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te husumetli aileler arasında çıkan, Ali Köroğlu'nun (19) hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kozluyazı Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Köroğlu ve Çetin aileleri arasında tabanca, silah, taş ile sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 13 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan tabancayla vurulan Ali Köroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 12 kişiden 4'ünün ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmada, kavgaya karıştığı belirlenen 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 tabanca, 100 mermi, 21 boş kovan, 2 mermi çekirdeği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüphelilerden 7'si, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 16'sı ise adliyeye sevk edildi. Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5´i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u da serbest kaldı.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden ve kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli hakkında da yasal işlemlerin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-09 12:12:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.