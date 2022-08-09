Başına yorgun mermi isabet eden 15 Temmuz gazisi, son yolculuğa uğurlandı

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'teki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerinde başına yorgun mermi isabet etmesiyle yatağa bağımlı hale gelen ve 6 yıl sonra yaşamını yitiren Mehmet Alpaslan (24) toprağa verildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbetin 2'nci gününde, nereden geldiği belirsiz mermi, o dönem 18 yaşında olan Mehmet Alpaslan'ın başına isabet etti. 7 ay süren tedavi sonrası yatağa bağımlı hale gelen Alpaslan, evine gönderildi. 'Gazilik' unvanı verilen ve evde annesi Yeter Alpaslan'ın ilgilendiği Mehmet Alpaslan, dün akşam yaşamını yitirdi. Alpaslan için bugün öğle vakti Hanifi Şireci Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komunatı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, milletvekilleri, kurum müdürleri, anne Yeter Alpaslan ile yakınları katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Mehmet Alpaslan'ın cenazesi, Nizip ilçesi Yeniyazı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-09 14:25:51



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