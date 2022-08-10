Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.M, polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan V.M.'nin kentte olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, firari hükümlü V.M.'yi operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen V.M., işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-10 08:51:27



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