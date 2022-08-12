Gaziantep'te, çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin çiftlik evine düzenlediği operasyonda, esrar elde etmek için kenevir yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahöyük Mahallesi'nde bulunan çiftlik evinde kenevir yetiştirilerek esrar elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada ihbarın doğru olduğunu saptayan ekipler, savcılık kararıyla çiftlik evine operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonda arama yapılan çiftlik evinde; 860 kök kenevir, 30 kilo kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Kenevirler, yakılarak imha edilirken, ismi açıklanmayan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-12 12:18:55



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