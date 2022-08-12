Gaziantep'te 13 kaçak göçmen yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir eve düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla getirilen 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri evde zorla tuttuğu belirtilen M.S. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girişleri sağlanan yabancı uyruklu 13 kişinin bir evde zorla tutulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, kaçak göçmenlerin tutulduğu belirlenen merkez Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13 göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin yurda geçişlerini ve evde tutulmalarını organize ettiği iddia edilen ev sahibi M.S., gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-12 12:26:33



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