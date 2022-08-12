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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Gaziantep´te (2)

DHA

Bakan Kurum, Gaziantep´te (2)


'100 YILDA YAPILACAK İŞLERİ 20 YILDA YAPTIK'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Taşlıca Mahallesi'ndeki Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde (BÜSEM) incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, 2 milyon 965 bin metrekarelik alanda inşaatı süren; birçok meslek kolunu tek merkezde toplayacak olan BÜSEM'deki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"Biz 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yaptık. Üniversiteler, hastaneler, yeşil alanlar, altyapı tesisleri, köprüler, kavşaklar bunların hepsini milletimizin refahı için, milletimizin şehirlerde daha iyi şartlarda yaşaması için yaptık. Eskiden şehrin içinde okuyacak okulu kısıtlı bulurdunuz, gidemezdiniz. Şimdi ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz ve üniversitemiz artık her şehrimizde vatandaşımıza hizmet veriyor. İnsanlarımız en az üniversite mezunu olsun istiyoruz. Bugün görüyoruz ki okul, eğitim anlamında Gaziantep, üzerine düşeni yapmış. Gaziantep, hep bizi içtenlikle karşıladı. Gaziantep insanı, bizim en zor günümüzde, 'hamdolsun yanımızda olur' dedik ve bunu da 20 yıllık süreçte her safhada gördük ve görüyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle 2023'te de yine görmeye devam edeceğiz. Tabi bizim ortaya koymuş olduğumuz bir politika var. Nedir bu politika? Yatırım, üretim ve istihdam politikası. Bu çerçevede de şehirlerimizde sanayi sitelerinin ve yatırım imkanlarının artırılması noktasında da adımlar atıyoruz. Burada 150 bin Gaziantepli kardeşimiz istihdam edilecek. Niye Gaziantep üretiyor? Bu sebepten dolayı üretiyor. Bu yatırımla birlikte vatandaşına istihdam alanı açıyor. İhracat yapıyor, gençlerimiz geleceğe umutla ve güvenle bakıyor. Yine bu bölgede biz yıllardır vatandaşımızın, işçimizin yanında olduk. Belki Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutlarını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bugün, akşam da detaylarını vereceğimiz eylül ayında Cumhurbaşkanı'mızın Gaziantep ve tüm Türkiye ile paylaşacağı bir projeyi sunacağız. Nedir bu proje? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak. Bu çerçevede Gaziantepli kardeşim, burada çalışan esnafın barınma ihtiyacını giderecekler ve inşallah orada daha mutlu ve huzurlu bir şekilde üretimini yapacak. Ağustos ayında tüm Türkiye'de ilan edeceğimiz sanayi sitesi projemiz olacak. Aslında örneğini burada yaptık. Burası hazine arazisiydi. Örnek bir çalışma yaptılar ve bize geldiler. Bu hazine arazisini uygun bedellerle vatandaşımıza vermek istiyoruz. Biz 'buraya 2 bin 500 tane dükkan yapacaksanız, 150 bin kardeşimizi istihdam edecekseniz, bu arazinin size uygun şartlarla tahsisini yaparız' dedik ve onlar da uygun şartlarda aidat öder gibi buraları size tahsislerini gerçekleştirdiler."
Bakan Murat Kurum ve beraberindekiler, daha sonra Pençe-Kilit Operasyonu´nda şehit olan ve dün toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in taziyesine katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-08-12 17:01:03

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