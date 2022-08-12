Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Alaybey ve Karatarla mahallelerinde yürüyen 3 kişi, cep telefonlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığını saptayan polis, şüphelinin İ.Y. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan İ.Y., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-08-12 17:27:24
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