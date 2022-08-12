Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Alaybey ve Karatarla mahallelerinde yürüyen 3 kişi, cep telefonlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığını saptayan polis, şüphelinin İ.Y. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan İ.Y., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-12 17:27:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.