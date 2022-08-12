Bakan Kurum, Gaziantep'te (3)



'KİRA VE KONUT FİYATLARI DÜŞECEK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın duyurduğu konut projesinin ardından konut ve kira fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi. Kurum, kısa süre içerisinde hem konut hem de kira fiyatlarının zincirleme olarak hızla düşeceğini söyledi. Bakan Kurum, Yeşilvadi 3 katlı Köprülü kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Bakan Murat Kurum´a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

GAZİANTEP´E 10 BİN YENİ KONUT MÜJDESİ

Temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, Gaziantep´e çok önem gösterdiklerini ve TOKİ eliyle bugüne kadar toplam yatırım değeri 6.8 milyar liralık eser kazandırdıklarını belirtti. 20 bin 500 yeni yuva kazandırıp bunun yanı sıra camiler, okullar, sağlık ocakları, kamu binaları, spor salonları, 33 bin seyirci kapasiteli stadyum armağan ettiklerini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Durmuyoruz. Toplam yatırım tutarı 4.2 milyar liralık projelerimize olanca hızımızla devam ediyoruz. Bunun içerisinde 5 bin 700 konut var, millet bahçeleri, cephe yenileme ve sokak güzelleştirme projeleri, içme suyu hatları, atıksu arıtma ve yol düzenlemelerine kadar onlarca yatırımımız var. Antep için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitkâmil Kuzeykent´te 2 bin 149 yeni konut inşa ediyoruz. Diğer ilçelerimizde; toplam 5 bin 986 konut yapıyoruz. Bu yılın sonunda ve 2023´ün ilk aylarında, toplamda teslim edeceğimiz 10 bin yeni yuvamız şimdiden sizlere, Antepli hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Yeni proje ile Cumhurbaşkanımız Antep´e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep´imize Bakanlık olarak TOKİ´miz eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz."

`KONUT VE KİRA FİYATLARI DÜŞECEK´

Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin açıklanmasının ardından kira ve konut fiyatlarında düşüş yaşanacağını anlattı. Kurum, "İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına; en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak; konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla; mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız; 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak. Söz verdiğimiz sürede şehirlerimize yeni konut ve ticari alanlarımızı kazandırıp, vatandaşlarımıza teslim ettik. Biz gece gündüz demeden aziz milletimiz için, devletimiz için, çocuklarımız için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

`NEME LAZIMCILAR ALGI YAPIYOR´

Bakan Murat Kurum 2023 seçimlerinin önemli bir seçim olduğunu belirterek, bu seçimde `durmak yok, yola devam´ diyenler ile `neme lazımcıların´ yarışacağını aktardı. Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir de `neme lazımcılar´ var. Onlarsa iş yapmak yerine algı, eser yerine gürültü, hizmet yerine sosyal medya paylaşımlarıyla yalan üretmeye devam etsinler. Biz milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tek bir gayemiz var. Sizlerden aldığımız dualarla, milletimizden aldığımız destekle yeni bir tarih, yeni bir destan, yeni bir zafer hikayesi yazmak. İşte bu noktada 2023 seçimleri büyük bir önem arz ediyor. Bu seçimde `durmak yok yola devam´ diyenler ile `neme lazımcılar´ yarışacak. Bu seçimde; ülkesine hizmetkar olanlarla ülkesini küresel lobilere şikayet edenler yarışacak. `Dünya beşten büyüktür´ diye haykıranlarla `Aman kimseyi rahatsız etmeyelim´ diyenler mücadele edecek." (DHA)Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-12 20:55:11



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