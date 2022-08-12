Bakan Kurum, Gaziantep'te (4)



'2023 YILINA KADAR 3 BİN KİLOMETRE BİSİKLET YOLU KAZANDIRACAĞIZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz Kur´an kurslarında başarılı olan 3 bin öğrencinin bisiklet dağıtım törenine katıldı. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Murat Kurum, bisiklet kullanımı, alternatif bir ulaşım aracına dönüştüğünde çevre kirliliğinin azaltılması açısından da büyük bir önem arz edeceğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, `Daha Yeşil ve Yaşanabilir Şehirler´ hedefiyle ülkeye 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu kazandıracaklarını anlatan Kurum, şu ana kadar 600 kilometre bisiklet yolunu tamamladıklarını aktardı.

Projesi bitmiş 800 kilometre bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizen Kurum, şöyle dedi:

`´Hamdolsun şu an karşımda Asım´ın neslini, binlerce Kur´an bülbülünü görüyorum. Heyecanlı anne ve babalarımızı görüyorum. Bugün şehrimizdeki Yaz Kur´an kurslarımızda başarı gösteren, ilim tahsil eden, milli ve manevi değerlerimizi layıkıyla öğrenen binlerce yavrumuza hep birlikte 3 bin bisiklet hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi sizlere şöyle bakınca hepimizin çocukluğunun ortak bir hatırasını paylaşmak istiyorum. Hiç şüphe yok ki hepimizin hocası, büyükleri şu sözü, şu nasihati vermiştir. 'Evladım her zaman bir kuş gibi iki kanatlı olacaksın. Bir kanadınla ahirete diğer kanadınla dünyaya çalışacaksın. Bunlardan birisi eksik olursa uçamazsın.' Yani bu söz bizlere hem ilmi hem fenni öğreneceksin diyor. Bu iki kanatla devletine, milletine, insanlığa hizmet edeceksin diyor. İbn-i Sina dünyayı değiştiren 100 bilim adamı listesinde ilk sıralarda yer alıyor ve eserleri Avrupa´da dört yüz yıl boyunca ders kitabı olarak okutuluyor. İşte bugün de bu anlayıştan hareketle hepiniz bu Kur´an kurslarımızda eğitimler aldınız, ilimler öğrendiniz. Kiminiz cüzünü bitirdi, kiminiz Kur´an-ı hatmetti, kiminiz de Kur´an-ı Kerim´i ezberleyerek hafız oldu. Tabi bu akşam çocuklarımızda bisiklet heyecanı var. Biz buradaki 3 bin çocuğumuz gibi ülkemizdeki bütün yavrularımız, gençlerimiz, 7´den 70´e tüm vatandaşlarımız bisiklete binsin diye bisiklet kullanımını destekliyor ve teşvik ediyoruz. Daha sağlıklı bir vücuda kavuşmamıza yardımcı olan bisiklet kullanımı, alternatif bir ulaşım aracına dönüştüğünde çevre kirliliğinin azaltılması açısından da büyük bir önem arz ediyor. İşte biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; `Daha Yeşil ve Yaşanabilir Şehirler" hedefiyle ülkemize 2023 yılına kadar 3.000 km bisiklet yolu kazandırıyoruz. Şu ana kadar sadece Bakanlık eliyle toplam 600 km bisiklet yolunu tamamladık. Projesi bitmiş 800 km bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan bisiklet yollarıyla donatıyoruz. Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı´mızla; ülkemizdeki, tarihî, turistik, doğal alanlara bisikletinizle ulaşabileceksiniz.´´ (DHA)Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-12 22:30:55



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