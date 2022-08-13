Kamyonetin çarptığı Muhammed öldü  

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te kamyonetin çarptığı Muhammed Bağdat (8), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Çağlayan Mahallesi´nde meydana geldi. Evlerinin önünde babası Ahmed Bağdat´ı bekleyen Muhammed´e sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Küçük Muhammed kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Muhammed Bağdat, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ölümü ile ailesini yasa boğan Muhammed´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri, Muhammed Bağdat'a çarpan kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-08-13 12:33:14
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