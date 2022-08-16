Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, baz istasyonlarından hırsızlık yapıp 190 bin liralık zarara yol açan, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'nde, 2 ayrı kuruma ait baz istasyonlarından yapılan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, 190 bin liralık zarara neden olan şüphelilerin M.Ç. ile S.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-08-16 09:23:35
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