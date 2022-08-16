Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, baz istasyonlarından hırsızlık yapıp 190 bin liralık zarara yol açan, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'nde, 2 ayrı kuruma ait baz istasyonlarından yapılan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, 190 bin liralık zarara neden olan şüphelilerin M.Ç. ile S.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-16 09:23:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.