Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 13 adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 11 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde; 465 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi; 27 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 15'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-19 10:34:48



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