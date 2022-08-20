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Gaziantep Valisi Davut Gül : TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km´de otobüs,kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsunDHA-Flaş Haber Türkiye-Gaziantep

2022-08-20 12:40:30



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