Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6)

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YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu. Kaza haberini alıp, cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağıtlar yakıp ağladı.

Öte yandan, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespit işlemleri tamamlanan cenazelerin de otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilmesine başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2022-08-20 16:10:27



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