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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (7)

DHA

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (7)


AYNI OTOBÜS, YİNE AMBULANS KAZASI
GaziantepNizip otoyolunda 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün 29 Aralık 2017'de de Şanlıurfa'da kazaya karıştığı ortaya çıktı.
O dönem HAS Diyarbakır firması adına çalışan ve lacivert boyalı olan yolcu otobüsünün Raydin B. yönetiminde, kavşakta hasta taşıyan Halil Ç. yönetimindeki 63 AJ 129 plakalı ambulansla çarpıştığı tespit edildi. Bu kazada ise ambulans şoförü ile hasta Mehmet A. ve yakını Şemsettin P. ile sağlık görevlileri Mahmut A., Demet K. ve Mehmet Davut S.'nin yaralandığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-08-20 16:54:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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