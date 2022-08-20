Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (11)

ÖLENLERDEN 14'ÜNÜN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 16 kişiden 14'ünün kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin sağlık görevlileri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personelleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Ersek, Umut Ersek, Nuran Tanrıkulu ve Melik Kaya olduğu bildirildi. Ölen 2 kişinin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.
2 CENAZE DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ
Otobüsle İstanbul'dan Diyarbakır'a giderken kazada yaşamını yitiren Melik Kaya ile Nuran Tanrıkulu'nun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve teşhis işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tanrıkulu ve Kaya'nın cenazelerinin Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-08-20 17:58:36
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