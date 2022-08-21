Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

DHA

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı


Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞAhmet ATMACAMehmet SEZGİNÖmer ŞULUL/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, ilk ifadesinde, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi" dedi. 
Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde dün saat 10.30 sıralarında otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, geriden gelen 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı İstanbul'dan Diyarbakır'a yolcu taşıyan otobüs, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.
KAZADA 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulanslarına da çarparak kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı. Kazada sağlık personelleri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ile İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Erpek, Umut Erpek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ile Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ile jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralanan 31 kişi, Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Otobüs şoförü Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 SAVCI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR
Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.
Ayrıca yola dökülen bir sıvının otobüsün kaymasına neden olduğuna yönelik iddiaların araştırıldığı ancak şu ana kadar bu yönde bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.
GAZETECİ VE SAĞLIKÇILAR İÇİN TÖREN
Öte yandan 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitirenler arasında bulunan acil tıp teknisyeni 2 çocuk annesi Tuba Uzdilli (38), ambulans sürücüsü 2 çocuk babası Abdullah Kütük (50), ambulans sürücüsü Halil Özden (33) ile İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, ölenlerin yakınları, sağlık çalışanları ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazelerin tören alanına getirilmesi ile yakınları, tabutlara kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Tören sonrası sağlık personeli Uzdilli, Kütük ve Özen'in cenazesi namaz için Bahaddin Nakıboğlu Camisi'ne, İHA muhabiri Tanrıöver cenazesi ise Zeytinli köyüne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep
2022-08-21 13:27:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamlarını yitiren itfaiyeciler için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamlarını yitiren ...
Eski Bakan Abdulhamit Gül, trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Eski Bakan Abdulhamit Gül, trafik kazasında yaralanan ...
Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin ...
Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve ...
Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16'sı taburcu edildi, 5'i ağır 13 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16'sı taburcu ...
Gaziantep'te şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te şarampole devrilen traktördeki 2 kişi ...
Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösteren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 31 yaralı (14)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 31 yaralı ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (13)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (12)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (11)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (10)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (9)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (9)
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (8)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (8)
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (7)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (7)
GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale ...
GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale ...
Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6)
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (5)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (5)
Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı:
YEREL HABERLER Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı ...
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 16 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale ...
GÜNCELLEME - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.