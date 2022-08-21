Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (3)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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İHA MUHABİRİ TANRIÖVER TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Zeytinli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Mutlu ve anne Zeynep Tanrıöver ile meslektaşlarının gözyaşı döktüğü cenazede kılınan namazın ardından Umut Yakup Tanrıöver, mahalle mezarlığında toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ömer ŞULUL

2022-08-21 14:17:11



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