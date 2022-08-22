Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (7)

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KAZA ANINDAN ÖNCE ÇEKİLEN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

GaziantepNizip Otoyolu´nda 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında dere yatağına devrilen otomobile ulaşmaya çalışan ekiplerin emniyet şeridinde olduğu ve emniyet dubalarından da yol kenarında açıkta görüldüğü ortaya çıktı.

`GÜNDÜZ GÖZÜYLE 3 ŞERİT YOL´

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından ilk kazadan sonraki bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı. Vali Gül, görüntülerde kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini ve emniyet dubalarının gözüktüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor.Gündüz gözüyle üç şeritli yol."Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-08-22 00:03:22



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