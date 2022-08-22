Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin minibüste yaptığı aramada 21 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Ekipler, araçta yapılan aramada 21 kaçak göçmeni yakaladı. Sürücü İ.C., gözaltına alınırken, göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-22 11:56:46



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