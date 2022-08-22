Gaziantep'te firari DHKP/C hükümlüsü yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP/C üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ö., polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan, aynı zamanda hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirledi ve adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., cezaevine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-22 12:16:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.