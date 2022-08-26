Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada Ercan Tekin (32) hayatını kaybetti, Ahmet Ç. (30) ise yaralandı.

Kaza, dün akşam İslahiye-Kilis yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Kilis'e giden Ahmet Ç. yönetimindeki 27 ADM 894 plakalı otomobil ile Osman A.'nın kullandığı 27 AL 122 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada yaralanan Ahmet Ç. ile yanındaki Ercan Tekin, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tekin, hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Ç.'nin ise tedavisi sürüyor. Kamyon şoförü Osman A., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-08-26 09:17:40



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