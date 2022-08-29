Geliştirdikleri 'Şua' ile elektrikte yüzde 60 tasarruf sağladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geliştirdikleri 'Şua' ile elektrikte yüzde 60 tasarruf sağladılar

DHA

Geliştirdikleri 'Şua' ile elektrikte yüzde 60 tasarruf sağladılar


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Teknopark'ta 4 yıldır inovasyon çalışmalarına imza atan 8 kişilik ekip, 'Şua' adını verdikleri elektrik tasarruf cihazı geliştirdi. 24 saat açık olan işletmede denemeler yapıp, yüzde 60 tasarruf sağladıklarını belirten İsmail Ertuğrul Uyasır (51), "Burada faturaları gözlemliyoruz ve istediğimizin üzerinde sonuçlar almaya başladık. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.
Bir grup arkadaşı ile 2018 yılında şirket kuran İsmail Ertuğrul Uyasır, burada enerji, havacılık, hava araçları teknolojisi ve bitkisel içerikli özel karışımlar ile ilgili çalışmalar başlattı. Üretime de geçen Uyasır ve arkadaşları, son olarak 'Şua' adını verdikleri elektrik tasarruf cihazını geliştirdi. Proje aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay aldı. Onay sonrası çalışmalarını hızlandıran, aralarında mühendislerin de bulunduğu 8 kişilik ekip, test etmek ve gözlemlemek için cihazı restorana kurdu. 24 saat açık olan işletmeyi tercih eden ekip, cihazın yüzde 60 enerji tasarrufu sağlandığını gözlemledi.
'ANLAMI, OSMANLICA'DA IŞIK VE ENERJİ'
4 yıl önce hayal ile yola çıktıklarını, dünyada olmayan projeler üzerinde çalıştıklarını belirten İsmail Ertuğrul Uyasır, enerji tasarrufu sağlayan cihazlarına, Osmanlıca'da 'ışık' ve 'enerji' anlamına gelen 'Şua' ismini verdiklerini söyledi. Cihaz sayesinde yüzde 60 enerji tasarruf sağladıklarını kaydeden Uyasır, "Bu toprağın insanlarına imkan verildiğinde başaramayacağı bir şey yoktur, diye düşünüyorum. Cihazımız, bizim test ve uygulama bölgemizde. Burada faturaları gözlemliyoruz ve istediğimizin üzerinde sonuçlar almaya başladık. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.
'ALTERNATÖR VE ÇEVİRİCİ MOTOR İLE ÇALIŞIYOR'
'Şua'nın alternatör ile çevirici motor ile çalıştığını belirten İsmail Ertuğrul Uyasır, motor içindeki sistem ile yazılımları da kendilerinin geliştirdiğini anlattı. Cihazın kullanılmayan reaktif enerjiyi aktife çevirdiğini anlatan Uyasır, "Şebekeye takılı çevirici motor aldığı elektrik ile alternatörleri besliyor. Motorun içerisindeki manyetik alanı engelleyici ve kalkanlayıcı sistemler, yazılımlar geliştirdik ve çekimi asgari vaziyete düşürdük. Şu anda cihazımız, bizim düşündüğümüzün üzerinde bir performans sergiliyor" diye konuştu.
'KULLANILMAYAN REAKTİF ENERJİYİ AKTİFE ÇEVİRİYORUZ'
'Şua'da depoloma sistemi olmadığını, aldığı enerjiyi kendi içinde lokal kompanzasyon ile aktif reaktif dengeye dönüştürdüğünü anlatan Uyasır, "Kullanılmayan reaktif enerjiyi aktife çeviriyoruz. Atıl durumdaki enerji, kullanılan enerji haline dönüşüyor. 24 saat açık olan bir restoranda cihazı 6 saat çalıştırarak, denemeler yaptık. Daha sonra bunu 18'e ardından da 24 saate çıkardık. 6 saatlik çalışmada yüzde 16,49'luk tasarruf sağladık. 24 saat ile deneme yapıp, hesapladığımızda ise yüzde 60 tasarruf sağlamış olduk" dedi. 
'YÜZDE 60 TASARRUF SAĞLADIK'
'Şua'nın takıldığı restoranı işleten Mikail Özdemir ise cihazın 1 ayda bile faydasını gördüklerini belirtti. Cihazdan önce 15 bin TL fatura ödediklerini dile getiren Özdemir, 'Şua' takıldıktan sonra düşüşün başladığını aktardı. Faturalarında gözle görülür bir fark oluştuğunu anlatan Özdemir, elektrikten yüzde 60 tasarruf sağladıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-08-29 10:11:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Valisi Gül'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Gül'den 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli ...
Gaziantep'te 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele ...
Gaziantep'te ekmek satış büfeleri hizmete girecek
YEREL HABERLER Gaziantep'te ekmek satış büfeleri hizmete girecek
Gaziantep'te yakalanan 28 hırsızlık zanlısından 11'i tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yakalanan 28 hırsızlık zanlısından 11'i ...
Gaziantep'te dron destekli uyuşturucu operasyonuna 20 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dron destekli uyuşturucu operasyonuna 20 ...
Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı ...
Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı
Uzman Çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Uzman Çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü ...
Gaziantep'te bir uzman çavuş parkta ölü bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir uzman çavuş parkta ölü bulundu
Gaziantep'te aileler macera parkıyla stresten uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te aileler macera parkıyla stresten ...
Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.