Gaziantep'te, 3 milyon 580 bin makaron ele geçirildi

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 3 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, depo ile araca baskın düzenledi. Aramalarda 3 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi. Ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak, yasal işlem başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-30 12:47:50



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